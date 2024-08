Uma quantidade de "chuva recorde" inundou, nesta quinta-feira (1º), a segunda cidade mais populosa do Paquistão, Lahore, que ficou com muitos bairros e seus dois principais hospitais inundados e sem energia elétrica eletricidade em diversas áreas.

A capital da província de Punjab, de 13 milhões de habitantes, viu "cair ao redor de 360 milímetros de chuva em três horas", disse à AFP Farooq Dar, diretor adjunto do serviço meteorológico do Paquistão.

"É uma chuva recorde", superando os "332 milímetros de 31 de julho de 1980", acrescentou.

Os residentes dessa cidade na fronteira com a Índia indicaram que diversas ruas estavam alagadas, bloqueando a circulação e a atividade econômica.

A chefe do governo local, Maryam Sharif, disse no X que "toda a máquina do governo está mobilizada".

