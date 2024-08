A americana Katie Ledecky revalidou nesta quarta-feira (31) o título dos 1.500m da natação feminina nos Jogos de Paris-2024, depois de dominar uma prova na qual quebrou seu próprio recorde olímpico e se tornou a nadadora de maior sucesso na história das Olimpíadas, com oito medalhas de ouro.

Ledecky não deu chances às rivais e liderou a prova do início ao fim, parando o cronômetro com 15min30s02, o que lhe permitiu quebrar o recorde olímpico anterior, que ela mesma estabeleceu em Tóquio há três anos, em mais de cinco segundos (15min35s35).

A prata foi para a francesa Anastasiia Kirpichnikova, que fez o tempo de 15min40s35, e o bronze ficou com a alemã Isabel Gose, que chegou em 15min41s16. A brasileira Beatriz Dizotti terminou em sétimo lugar, com o tempo de 16min02s86.

Com mais essa conquista, Ledecky se torna a segunda atleta mais vitoriosa da história dos Jogos, ao lado da sua compatriota e também nadadora Jenny Thompson e atrás apenas da ginasta soviética Larissa Latynina, que faturou nove medalhas de ouro entre 1956 e 1964.

Com a vitória na noite desta quarta-feira diante de um público francês, que se rendeu ao seu talento, a nadadora de Maryland compensa a decepção vivida no sábado, quando ficou apenas com o bronze na final dos 400 metros livre, na qual foi superada pela australiana Ariarne Titmus (ouro) e a canadense Summer McIntosh (prata).

Aos 27 anos, Katie Ledecky é recordista mundial dos 1.500 metros livre feminino desde 2018 e já acumula 12 medalhas olímpicas.

avl/tjc/aam/rpr