A polonesa Iga Swiatek se classificou para a semifinal do torneio olímpico de tênis feminino dos Jogos de Paris-2024 ao passar pela americana Danielle Collins, que abandonou a partida no terceiro set, em uma quarta-feira (31) que teve a eliminação e despedida do tênis da alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo.

Swiatek vencia com parciais de 6-1, 2-6 e 4-1 quando Collins, nona colocada no ranking da ATP, se retirou após duas horas de jogo na quadra Suzanne Lenglen.

Com a eliminação de Coco Gauff na terça-feira, a polonesa é mais favorita do que nunca a confirmar seu reinado no saibro, depois de ter sido campeã das últimas três edições de Roland Garros.

Nas semifinais, Swiatek vai enfrentar a chinesa Quinwen Zheng, que bateu Angelique Kerber.

A derrota para Zheng foi o último jogo da ex-número 1 do mundo e vice-campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, que anunciou a aposentadoria após os Jogos de Paris.

Kerber conquistou 14 títulos de simples na carreira, três deles de Grand Slam: Aberto da Austrália e US Open em 2016 e Wimbledon em 2018, contra Serena Williams.

A alemã se aposenta aos 36 anos, meses depois de voltar às quadras após ter se tornado mãe.

gfe/mcd/cb/aam