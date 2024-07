O britânico Alex Yee conquistou a medalha de ouro no triatlo masculino dos Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira (31), um dia depois do adiamento da prova devido aos níveis de poluição do rio Sena, cenário do trecho de natação da prova.

As análises da qualidade da água decretaram que o rio estava apto para banho. Antes da prova masculina, a francesa Cassandre Beaugrand foi a campeã no triatlo feminino.

Yee, de 26 anos e medalha de prata nos Jogos de Tóquio em 2021, superou outro favorito, o neozelandês Hayden Wilde, que cruzou a linha de chegada em segundo. O bronze ficou com o francês Leo Bergère.

Dois brasileiros participaram do triatlo masculino em Paris. Miguel Hidalgo foi o décimo colocado e Manoel Messias o 45º.

As chuvas que caíram na sexta-feira e no sábado passado elevaram os níveis de poluição do rio Sena e deixaram suas águas impróprias para banho, o que provocou o cancelamento dos treinos dos triatletas previstos para domingo e segunda-feira e da prova masculina, que deveria ter sido realizada na terça.

O rio Sena também deve receber a competição de natação em águas abertas dos Jogos Olímpicos de Paris.

