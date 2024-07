AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2024 ATÉ TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da luta contra o tráfico de pessoas -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 31)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 1 de Agosto 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Outubro)

CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Visita do diretor para América Latina de Repórteres Sem Fronteiras (RSF) para reunir-se com o jornalista preso José Rubén Zamora - (até 30)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Dezembro 2024)

QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego em junho - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Reunião do Copom- Taxas de juros - 20H00

SEXTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Caetano Veloso e Maria Bethânia fazem primeiro show da nova turnê -

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo prorrogando do ELN termina na Colômbia -