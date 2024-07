Os ministros das Relações Exteriores do grupo Quad - Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão - expressaram nesta segunda-feira (29) em Tóquio uma "grande preocupação com a situação nos mares de China Meridional e da China Oriental", em uma referência velada a Pequim.

"Continuamos expressando nossa séria preocupação com a militarização das áreas disputadas e com as manobras coercivas e intimidadoras no Mar da China Meridional", afirmaram os chefes de diplomacia do Quad no comunicado divulgado em Tóquio.

O encontro teve a participação do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está em uma viagem diplomática pela região Ásia-Pacífico para reforçar a cooperação diante da crescente beligerância da China e de sua aproximação com a Rússia.

No domingo, Blinken e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se reuniram com seus homólogos japoneses em Tóquio e expressaram duras críticas aos governos da China e Rússia.

Os quatro funcionários de alto escalão de Washington e Tóquio afirmaram em um comunicado que "a política externa (da China) busca remodelar a ordem internacional em seu próprio benefício, às custas dos outros".

Eles criticaram Moscou por sua "cooperação militar crescente e de provocação" com a China, assim como a compra de mísseis balísticos norte-coreanos "para usar contra a Ucrânia".

O governo chinês pediu aos Estados Unidos e ao Japão que "parem de criar inimigos imaginários".

"Pedimos veementemente aos Estados Unidos e ao Japão que parem de interferir nos assuntos internos da China e parem de criar inimigos imaginários", disse um porta-voz da diplomacia chinesa, Lin Jian.

As Filipinas representam um foco de preocupação para o Quad, pois enfrenta uma disputa territorial prolongada com a China sobre partes do Mar da China Meridional, uma rota crucial para o comércio marítimo.

Os confrontos geraram a preocupação de que Washington, aliado de Manila, seja empurrado para um conflito com Pequim, que reivindica a soberania de quase todo este mar.

Blinken e Austin viajarão para Manila na noite desta segunda-feira para reuniões com seus homólogos filipinos.

hih-kaf/stu/smw/mas-jvb/zm/fp