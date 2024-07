Pauline Ferrand-Prévot deu à França sua primeira medalha de ouro individual nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vencer neste domingo (28) a prova cross-country do ciclismo montain bike, na colina de Elancourt, nos arredores da capital.

Ferrand-Prévot, de 32 anos, ficou à frente da americana Haley Batten e da sueca Jenny Rissveds.

Depois do primeiro ouro do país anfitrião nos Jogos, no rugby sevens, a vitória de Ferrand-Prévot deu à delegação francesa a primeira medalha dourada em uma modalidade individual.

Ao término dos 30,8 quilômetros de percurso em sete voltas pela colina de Elancourt, o ponto mais alto da região de Paris com seus 231 metros acima do nível do mar, a ciclista francesa cruzou a linha de chegada 2 minutos 56 segundos à frente de Batten, e 3 minutos 2 segundos de vantagem sobre Rissveds.

Cinco vezes campeã mundial no cross-country, Ferrand-Prévot nunca havia subido em um pódio olímpico em suas três participações anteriores.

iga/mcd/cb