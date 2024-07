As chuvas de sexta e sábado em Paris poluíram o Sena e obrigaram o cancelamento do primeiro treino de triatlo no rio, embora os organizadores dos Jogos Olímpicos "confiem" na realização das provas de terça e quarta-feira, anunciaram neste domingo (28).

O comitê organizador dos Jogos, a União Internacional de Triatlo e as autoridades locais tomaram a "decisão conjunta de cancelar a parte da natação do triatlo de familiarização", previsto para este domingo, porque os "níveis de água não apresentam garantias suficientes".

O rio que atravessa Paris foi declarado apto para banho após testes realizados em julho, mas as dúvidas sobre se condições estariam adequadas para a competição persistiram, e as chuvas podem ter degradado a qualidade da água.

Os organizadores, que se reuniram para analisar a água do Sena, lembraram que "a prioridade é a saúde dos atletas" e, por isso, suspenderam essa parte do treinamento do triatlo.

O triatlo é a primeira prova olímpica prevista para o rio Sena, antes da natação em águas abertas na segunda semana dos Jogos.

"Dadas as previsões meteorológicas para as próximas 48 horas, [os organizadores] acreditam que a qualidade da água voltará a ficar abaixo dos limites antes do início das competições de triatlo no dia 30 de julho".

Com as condições de verão em julho, de mais sol e ausência prolongada de chuvas, "a qualidade da água do Sena melhorou notavelmente".

Em caso de fortes chuvas, águas residuais sem tratamento podem parar no rio. Se a qualidade da água apresentar níveis elevados de poluição, uma alternativa seria adiar a competição por alguns dias ou levar a natação do triatlo a Vaires-sur-Marne, no rio Marne, ao leste de Paris.

