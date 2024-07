PRINCIPAIS NOTÍCIAS

JOGOS OLÍMPICOS: Acompanhamento dos Jogos Olímpicos Paris-2024

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Bombardeio israelense contra escola em Gaza deixa 30 mortos, denuncia Hamas

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

PARIS:

O duplo sonho olímpico de Marta, a rainha do futebol

A rainha do futebol não se cansa de sonhar. Em sua sexta e última participação nos Jogos Olímpicos, Marta quer ampliar seu legado: conquistar sua terceira medalha e se tornar a maior artilheira da competição.

(BRA fbl Paris 2024 Oly mulheres, 570 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos gera controvérsia política na França

"Orgulho" e um "tapa nos obscurantistas" para a esquerda, "vergonha" e um "ataque à cultura francesa" para alguns setores da direita e da extrema direita: a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, na sexta-feira (26), gerou reações diversas entre a classe política na França

(França 2024 política cerimônia Oly, 510 palavras, já transmitida)

PARIS:

A abertura dos Jogos de Paris: uma aposta bem-sucedida de Macron

Prometeram um espetáculo "único", um desafio "impossível" que se tornou realidade, um Sena transformado em palco da história da França: o sucesso da cerimônia de abertura de Paris-2024, apesar da chuva, é também a aposta triunfante de Emmanuel Macron.

(Oly Paris França segurança 2024 cerimônia política esporte, 410 palavras, já transmitida)

PARIS:

Uma cerimônia de abertura 'memorável' apesar da chuva, destaca imprensa internacional

A imprensa internacional elogiou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, um espetáculo "memorável", "ambicioso" e um pouco "estranho", que superou o contratempo da chuva na capital francesa.

(Oly mídia Paris segurança 2024 cerimônia esportes, 440 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Bombardeio israelense contra escola em Gaza deixa 30 mortos, denuncia Hamas

Um bombardeio israelense contra uma escola deixou pelo menos 30 mortos neste sábado no centro de Gaza, e uma operação em Khan Yunis, no sul, matou 170 palestinos desde segunda-feira, informaram fontes no território palestino após nove meses de guerra.

(Palestinos Israel conflito Gaza Hamas)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Vetos e deportação de observadores aumentam tensão antes das eleições na Venezuela

A proibição de um voo do Panamá que levaria para a Venezuela ex-mandatários latino-americanos que seriam observadores eleitorais e a deportação de outras autoridades aumentaram a tensão antes das eleições de domingo, nas quais Nicolás Maduro buscará um terceiro mandato.

(Venezuela eleições diplomacia política, 790 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Trump promete retomar comícios ao ar livre com segurança reforçada

O candidato à presidência americana Donald Trump disse neste sábado (27) que voltará a realizar comícios ao ar livre com proteção adicional do Serviço Secreto, duas semanas após ter sido ferido em uma tentativa de assassinato durante um ato de campanha.

(EUA eleições política Trump segurança)

WEST PALM BEACH:

Trump acusa Harris de antissemitismo em discurso incendiário

O ex-presidente Donald Trump atacou na sexta-feira (26) a vice-presidente Kamala Harris, sua provável rival democrata nas eleições presidenciais de novembro, a quem acusou falsamente de ser antissemita e de defender o assassinato de recém-nascidos.

(EUA Israel Palestinos conflito diplomacia política, 640 palavras, já transmitida)

SAN FRANCISCO:

Governo dos EUA defende lei que obriga venda do TikTok

A coleta de dados de usuários por parte do TikTok transforma a plataforma em uma ameaça à segurança nacional, afirmou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em resposta a uma ação civil apresentada pela empresa de propriedade chinesa que pretende evitar a venda forçada do aplicativo.

(EUA tecnologia China política TikTok tribunal internet, 580 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN DIEGO:

Empresas de videogames veem seus atores como 'dados' para a IA, diz sindicato em greve

A inteligência artificial (IA), tema central das greves de Hollywood no ano passado, provoca agora uma segunda paralisação de atores de uma indústria muito maior e no coração da tecnologia: os videogames.

(EUA televisão festival entretenimento quadrinhos gente vídeo cinema lazer ComicCon, 660 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

--- FÓRMULA 1

SPA-FRANCORCHAMPS:

Charles Leclerc (Ferrari) conquista pole position do GP da Bélgica

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou neste sábado (27) a pole position do Grande Prêmio da Bélgica apesar de Max Verstappen ter sido o mais rápido na classificação mas sofrendo uma sanção em que perdeu dez posições.

(Auto F1)

--- CONTATO ---

