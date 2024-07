Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou neste sábado (27) a pole position do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, apesar de Max Verstappen ter sido o mais rápido na classificação, mas sofrendo uma sanção em que perdeu dez posições.

O companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, ficou a apenas 0,011 segundos de Leclerc e largará em segundo.

"Eu não esperava isso neste fim de semana", reagiu o piloto da Ferrari, que larga da pole novamente depois de conseguir esse feito em maio, em Mônaco.

"A chuva nos ajudou. Sem ela poderíamos ter lutado pelo quinto lugar com a Mercedes", admitiu momentos após o fim da sessão sob uma chuva que marcou os treinos de classificação.

- Verstappen longe dos líderes -

Verstappen, nascido na Bélgica e filho de mãe belga, fez o melhor tempo diante da sua torcida, mas uma penalidade por troca de motor fora do regulamento fez com que ele perdesse dez posições para largar da sexta fila (em 11º), à frente do francês Pierre Gasly (Alpine, 12º).

"Amanhã será outro dia, mais quente, sem chuva (…) não sei o quão rápido seremos, mas espero que possamos estar na luta", garantiu.

No domingo, Verstappen tentará vencer pelo quarto ano consecutivo no 'seu' Grande Prêmio da Bélgica. O holandês venceu todas as corridas deste circuito desde 2021.

Porém, o atual tricampeão mundial não vem dominando tão facilmente nesta temporada. A vitória lhe escapou em seis dos 13 Grandes Prêmios realizados, enquanto no ano passado ele perdeu apenas dois no mesmo período.

- Pérez respira -

No famoso circuito de Spa-Francorchamps, Charles Leclerc largará em primeiro e terá ao seu lado o outro piloto da Red Bull, Sergio Pérez. O mexicano conseguiu um segundo lugar que lhe dá fôlego no momento em que vive uma situação delicada após várias corridas.

O futuro de Pérez, oficialmente na equipe até o final de 2026, pode ficar em dúvida após o GP da Bélgica, admitiu o conselheiro Helmut Marko, após ser questionado pela mídia austríaca.

Na largada deste domingo às 10h (horário de Brasília) a segunda fila será formada pelos britânicos Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Oscar Piastri, da McLaren, vai partir da quinta posição. A Mercedes do inglês George Russel largará em sexto, à frente da Ferrari de Carlos Sainz (7º), da Aston Martin de Fernando Alonso (8º) e da Alpine de Esteban Ocon (9º).

--- Grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1:

1ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

2ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

6ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)*

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

7ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

8ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

9ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)**

* penalizado com a perda de dez posições devido à mudança de motor além das cotas autorizadas

** largará como último do grid por ter alterado diferentes elementos do motor

