Quatro toneladas de cocaína escondidas em sacos de arroz provenientes do Paraguai foram apreendidas em Barcelona, a maior apreensão registrada no porto desta cidade do nordeste da Espanha, durante uma operação na qual oito pessoas foram detidas, anunciou nesta sexta-feira a Guarda Civil.

Esta apreensão é resultado de uma investigação internacional iniciada no ano passado contra uma empresa espanhola que importava arroz do Paraguai, informou a Guarda Civil em comunicado.

Os traficantes tinham em Assunção uma equipe encarregada de "processar a droga até transformá-la em pó, embalá-la em sacos plásticos e colocá-la em sacos de arroz costurados manualmente", disse a força de segurança.

A associação criminosa "era composta por empresários especializados em importação e exportação" e "investidores que forneceram o capital necessário para a logística das operações", bem como "pessoal de segurança" encarregado de proteger as operações, disse.

Segundo a Guarda Civil, que atuou em colaboração com a polícia paraguaia e a agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA), a rede também exportava drogas para outros portos europeus.

Em março, foram apreendidas 2,1 toneladas de cocaína desta organização em Southampton, no Reino Unido, e em outubro, outras 3,3 toneladas da droga foram descobertas no Paraguai.

Além das oito pessoas detidas na Espanha, incluindo o chefe da empresa espanhola que é alvo da investigação e cujo nome não consta no comunicado, outras duas pessoas foram presas, incluindo o chefe da rede no Paraguai, indicou a Guarda Civil.

A Espanha é considerada um dos principais pontos de entrada da cocaína sul-americana na Europa.

