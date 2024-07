Mil policiais serão mobilizados na noite desta quarta-feira (24) para garantir a segurança da partida do torneio olímpico de futebol que será disputada no Parque dos Príncipes em Paris entre as seleções de Israel e Mali, anunciou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.

O estádio onde a partida será disputada contará com "um perímetro antiterrorista".

"É um encontro importante para o dispositivo de segurança" dos Jogos, indicou Darmanin ao canal BFMTV.

A delegação israelense contará com um importante protocolo de segurança durante os Jogos por causa das tensões provocadas em todo o mundo em virtude da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada após o ataque sem precedentes realizado pelo movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro.

Nesse contexto, uma fonte policial confirmou à AFP que as forças de segurança francesas esperam "ações de alteração da ordem ao redor do estádio" e consideram a possibilidade que espectadores da partida se manifestem nas arquibancadas "com apitos ou com bandeiras, por exemplo, durante a execução do hino" israelense.

Diferentemente de uma partida tradicional de futebol, as 48.000 pessoas que irão ao jogo não serão separadas de acordo com a sua seleção nacional.

O presidente israelense, Isaac Herzog, assistirá à partida, e agentes da segurança interna israelense (Shin Bet) estarão controlando permanentemente os 88 atletas da delegação desse país presentes em Paris, informou o jornal britânico The Telegraph, citando uma ex-autoridade desse serviço.

Também farão parte do dispositivo de segurança dos israelenses membros dos corpos de elite da polícia francesa (RAID) e da Gendarmaria (GIGN).

aco/abo/hj/mcd/zm/dd