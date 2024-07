PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES BIDEN: Democratas correm contra o tempo para eleger novo candidato presidencial

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Netanyahu viaja a Washington e Exército israelense pede para evacuar áreas do sul de Gaza

JOGOS OLÍMPICOS: Macron diz que França está 'pronta' para sediar os Jogos de Paris-2024

=== EUA ELEIÇÕES BIDEN ===

WASHINGTON:

Democratas correm contra o tempo para eleger novo candidato presidencial

Os democratas correm contra o relógio nesta segunda-feira (22) para encontrar um novo candidato para as eleições de novembro nos Estados Unidos, depois que o presidente Joe Biden desistiu da corrida e deixou o partido em território desconhecido.

(EUA eleições política, 706 palavras, já transmitida)

PARIS:

As reações internacionais à desistência de Biden de disputar a reeleição

De Moscou a Caracas, as reações internacionais ao anúncio do presidente americano, o democrata Joe Biden, de desistir de disputar um segundo mandato no comando da Casa Branca seguem chegando desde domingo.

(EUA eleições diplomacia, 644 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Joe Biden, anatomia de uma queda

Em 2020, Joe Biden prometeu ser um candidato de apenas um mandato, mas uma vez na presidência mudou de ideia até que a preocupação com sua idade o obrigou a cumprir sua promessa.

(EUA eleições política, 671 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Eleitores democratas, divididos e ansiosos após desistência de Biden

Para muitos, a desistência da candidatura à reeleição do presidente americano, Joe Biden, era certa. Mas de Nova York a Míchigan, muitos eleitores democratas estão ansiosos e sentem como se tivessem pulado no abismo.

(EUA eleições política, 517 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Netanyahu viaja a Washington e Exército israelense pede para evacuar áreas do sul de Gaza

O Exército israelense solicitou, nesta segunda-feira (22), a evacuação de uma área no sul da Faixa de Gaza onde pretende realizar novas operações, horas depois de o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ter viajado para Washington para discursar perante o Congresso.

(EUA Gaza conflito Hamas Palestinos diplomacia Israel, 739 palavras, já transmitida)

SUSYA, Territórios Palestinos:

Comunidade palestina na Cisjordânia enfrenta 'sofrimento sem fim'

O rosto da palestina Samiha Ismail reflete o medo. Esta moradora de Susya, na Cisjordânia ocupada, vive com medo dos colonos israelenses que invadem constantemente sua aldeia.

(palestinos conflito saúde Israel, 600 palavras, a ser transmitida)

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Macron diz que França está 'pronta' para sediar os Jogos de Paris-2024

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (22) que a França está "pronta" para sediar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quatro dias antes do início do grande evento esportivo mundial.

(2024 esporte política polícia Paralímpicos Oly, 667 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Venezuela realiza eleições em meio a ameaças e esperança de mudança

A Venezuela realiza neste domingo (28) as eleições presidenciais, as mais complexas para o chavismo em seus 25 anos no poder, com uma oposição que pela primeira vez parece favorita com uma promessa de "mudança" após o colapso econômico e social do país.

(Venezuela eleições política, 780 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Nicolás Maduro, o 'presidente trabalhador' da Venezuela com mão de ferro

Abençoado por Hugo Chávez como seu sucessor, Nicolás Maduro governa a Venezuela com mãos de ferro há mais de uma década. Acusado de violar direitos humanos, insiste em mostrar uma imagem de homem comum, de "presidente trabalhador".

(religião Venezuela eleições política economia, 607 palavras, já transmitida)

CARACAS:

González Urrutia, o rival de Maduro na Venezuela

Até recentemente, Edmundo González Urrutia conversava de varanda em varanda com os netos, vizinhos de um prédio adjacente. Mas o seu papel de avô foi inesperadamente substituído pelo de candidato à presidência da Venezuela, em uma eleição em que enfrenta o presidente Nicolás Maduro.

(Venezuela eleições política, 481 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cinco pontos sobre a Venezuela

Venezuela, país da América do Sul rico em petróleo, realizará eleições presidenciais em 28 de julho, em meio a uma crise sem precedentes que produziu um colapso da economia e um êxodo maciço de sua população.

(Venezuela eleições energia política economia gastronomia migração, 755 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MADRI:

Pedro Sánchez irá depor em caso contra sua esposa por suposta corrupção

O presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, irá depor como testemunha em 30 de julho na investigação judicial contra sua esposa por suposta corrupção e tráfico de influências, em um caso que fragilizou politicamente o mandatário socialista.

(corrupção governo política Espanha, 768 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

TUCUMCARI, Estados Unidos:

Aprendizes intrépidos impulsionam o rápido crescimento da indústria eólica dos EUA

Empoleirado cerca de 90 metros acima das planícies do Novo México, preso apenas por um cinto de segurança ao teto de uma turbina eólica, Terrill Stowe inicia o seu trabalho.

(EUA vento energia turbinas, 721 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Ano de 2024 é decisivo para que aids deixe de ser ameaça, diz Unaids

As medidas tomadas por líderes políticos este ano serão decisivas para que a aids deixe de ser uma ameaça à saúde pública em 2030, afirmou nesta segunda-feira (22) a agência da ONU dedicada ao combate à doença.

(pandemia vírus ONU aids direitos medicamentos, 652 palavras, já transmitida)

BARINGO, Quênia:

Reserva de girafas busca estabelecer a paz entre comunidades rivais no Quênia

A reserva Ruko, no oeste do Quênia, foi criada com o objetivo de reintroduzir girafas nesta área, mas também para garantir que duas comunidades rivais vivam em paz após décadas de confrontos.

(conflito animais Quênia turismo, 401 palavras, já transmitida)

