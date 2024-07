O tenista alemão Alexander Zverev, quarto do mundo, se classificou nesta sexta-feira (19) para as semifinais do torneio de Hamburgo, na Alemanha, para as quais o argentino Sebastián Báez, número 19 do ranking da ATP, também se classificou.

Já o argentino Francisco Cerúndolo (33º) não conseguiu: foi derrotado por 1-6, 6-1 e 6-4 pelo espanhol Pedro Martínez (49º).

Nas semifinais, Martínez vai enfrentar Zverev, que derrotou o chinês Zhang Zhizhen (34º) com tranquilidade por 6-4 e 6-3 nas quartas de final.

Na outra parte do chaveamento, Báez superou um mau início e se recuperou. Ele venceu o italiano Luciano Darderi (35º) por 2-6, 6-4 e 6-4.

O próximo adversário do argentino será o francês Arthur Fils (28º), que vencia por 6-4 e 4-1 o dinamarquês Holger Rune (17º) quando este decidiu abandonar.

-- Torneio ATP de Hamburgo

- Simples masculino - Quartas de final:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Zhang Zhizhen (CHN/N.8) 6-4, 6-3

Pedro Martínez (ESP) x Francisco Cerundolo (ARG/N.4) 1-6, 6-1, 6-4

Sebastián Báez (ARG/N.3) x Luciano Darderi (ITA/N.7) 2-6, 6-4, 6-4

Arthur Fils (FRA/N.5) x Holger Rune (DIN/N.2) 6-4, 4-1 e abandono

bds/dr/gfe/aam/rpr