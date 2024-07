Pelo menos três pessoas, entre elas um menino, morreram e outras cinco ficaram feridas em um bombardeio russo contra um parque infantil nesta sexta-feira (19) em Mykolaiv, cidade do sul da Ucrânia, anunciou o presidente Volodimir Zelensky.

O bombardeio russo "atingiu uma área perto de um edifício residencial. Até agora, foram contabilizados cinco feridos. Três pessoas morreram (...), entre elas um menino", lamentou no Telegram.

O líder ucraniano, que mais uma vez denunciou o “terror” russo, anexou à sua declaração várias fotografias que mostram um prédio com janelas estouradas em vários andares.

Pelo menos uma pessoa estava sendo evacuada em uma maca e duas outras aparentemente estavam mortas no chão, de acordo com as imagens.

“São necessárias novas soluções para apoiar nossa defesa”, disse Zelensky, que está atualmente visitando o Reino Unido e apelando incansavelmente aos seus aliados ocidentais por mais sistemas de defesa aérea.

O prefeito de Mykolaiv, Oleksander Senkevich, confirmou um número provisório de três mortos no ataque russo, que atingiu “uma área residencial”.

Mykolaiv, a cerca de 50 km do rio Dnieper - que marca a linha de frente entre os Exércitos ucraniano e russo nessa área - tem passado relativamente incólume pelos ataques das forças de Moscou desde que Kiev retomou a grande cidade vizinha de Kherson em novembro de 2022.

