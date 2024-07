Após um apagão cibernético mundial nesta sexta-feira (19/7), o CEO da empresa americana CrowdStrike, George Kurtz anunciou, nas redes sociais, que o problema que causou o apagão já foi identificado e está sendo corrigido.

Na publicação, Kurtz afirma que a empresa "está trabalhando ativamente com os clientes afetados por uma falha encontrada em uma atualização de conteúdo dos usuários do Windows". Ele também assegura que não se trata de um ataque cibernético.

O incidente gerou problemas em aeroportos em diversos países, redes de televisão, serviços de saúde e também em bancos. "O problema foi identificado, isolado e uma correção foi aplicada", tranquiliza o CEO no X e no LinkedIn.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…



— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

De acordo com a autoridade nacional de segurança cibernética da Austrália, o "apagão em larga escala" estava relacionado com uma "plataforma de software de terceiros" e que não existem evidências que sugiram uma conexão do apagão com um ataque hacker.