A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, anunciou, nesta quinta-feira (18), três nomeações para seu gabinete, com duas mulheres à frente das Secretarias (ministérios) de cultura e Turismo, além de confirmar o atual ministro do trabalho.

A próxima presidente, que assumirá o cargo em 1º de outubro, apresentou Josefina Rodríguez Zamora como titular de turismo. Segundo a imprensa mexicana, ela será a integrante mais jovem do governo, com 35 anos.

Zamora, uma administradora de empresas que atualmente ocupa a secretaria de turismo do estado de Tlaxcala (centro), se comprometeu a desenvolver esta "nobre insdústria" de forma que todas as comunidades locais sejam beneficiadas.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o México é o sexto país mais visitado do mundo, com cerca de 42,2 milhões de turistas, uma atividade que representa 8,5% do PIB mexicano.

A historiadora Claudia Curiel de Icaza, 44 anos, atual secretária de cultura da Cidade do México, foi ocupará essa mesma pasta em âmbito federal, enquanto o graduado em relações internacionais Marath Bolaños López, de 38 anos, foi confirmado como secretário do trabalho.

Sheinbaum também confirmou o escritor Paco Ignacio Taibo II como diretor do Fondo de Cultura Económica (Fundo de Cultura Econômica, em tradução livre), uma das mais importantes editoras de língua espanhola. Essa decisão provocou críticas do setor.

Sheinbaum deixou para o final de setembro as duas últimas pastas, Defesa e Marinha, às quais o atual governo atribuiu tarefas importantes, como segurança, construção de obras públicas e administração de um aeroporto e de um trem turístico.

sem/dg/ln/rpr