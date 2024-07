O piloto dinamarquês de Fórmula 1 Kevin Magnussen, de 31 anos, vai deixar a Haas no final desta temporada, anunciou nesta quinta-feira (18) a equipe americana às vésperas do Grande Prêmio da Hungria.

"A equipe Haas F1 confirma que Kevin Magnussen deixará o volante no final de seu atual contrato, válido até o final da temporada", disse a equipe num comunicado.

Magnussen vai encerrar sua passagem pela equipe ao final de sete temporadas, divididas em duas etapas (2017-2020 e depois 2022-2024).

Até o momento ele competiu em 135 Grandes Prêmios pela Haas, com dois quintos lugares como seus melhores resultados, no Bahrein e na Áustria em 2018, temporada em que terminou em 9º no Mundial de Pilotos.

Ele também conquistou a pole position no Grande Prêmio do Brasil de 2022, ao final de um treino classificatório marcado pela chuva.

Com a saída do alemão Nico Hülkenberg, que assinou pela Sauber/Audi, a Haas terá uma dupla de pilotos completamente nova na próxima temporada.

No início de julho a Haas anunciou a chegada do jovem britânico Oliver Bearman (19 anos), piloto reserva da Ferrari e da Haas, que este ano compete na F2 embora no Grande Prêmio da Arábia Saudita em março tenha substituído Carlos Sainz na segunda Ferrari, depois que o espanhol passou por uma cirurgia de apendicite, terminando em um excelente sexto lugar.

