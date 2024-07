O astro espanhol Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo e que caiu para o 261º lugar do ranking da ATP, se classificou nesta quinta-feira (18) para as quartas de final do torneio de Bastad, na Suécia, ao derrotar o britânico Cameron Norrie (42º) com um duplo 6-4.

Nadal decidiu participar desta competição sueca por ser disputada no saibro, mesma superfície do seu próximo grande desafio: o torneio olímpico em Paris.

O veterano espanhol não jogava em Bastad desde a edição que venceu em 2005, quando tinha apenas 19 anos.

Eliminado na primeira rodada deste ano em Roland Garros, o tenista maiorquino de 38 anos decidiu desistir das partidas em quadras de grama, incluindo Wimbledon, para não desviar sua preparação do saibro em seu caminho rumo aos Jogos Olímpicos.

Ele estreou na primeira rodada de simples em Bastad na terça-feira, vencendo Leo Borg, filho do lendário tenista sueco Bjorn Borg. Este duelo contra Norrie correspondeu à segunda rodada [oitavas de final].

"É uma sensação agradável. Estou jogando um bom tênis, embora precise ser mais agressivo. Mas não tenho jogado muito nos últimos tempos", disse Nadal após a vitória.

Na partida desta quinta-feira ele levou um susto no primeiro game do segundo set, ao cair de costas após escorregar. O espanhol foi atendido pelo médico por causa de uma ferida no cotovelo.

Norrie chegou a abrir 4 a 1 no segundo set, antes de o espanhol vencer cinco games consecutivos para evitar que o duelo chegasse ao terceiro set.

Nas quartas de final, o adversário de Nadal será o argentino Mariano Navone (36º), que eliminou o indiano Sumit Nagal (68º) por 6-4 e 6-2.

-- Torneio ATP de Bastad

- Simples - Segunda rodada:

Timofey Skatov (CAZ) x Tallon Griekspoor (HOL/N.3) 1-6, 6-3, 6-4

Rafael Nadal (ESP) x Cameron Norrie (GBR/N.5) 6-4, 6-4

Mariano Navone (ARG/N.4) x Sumit Nagal (IND) 6-4, 6-2

