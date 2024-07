Vestidos com roupas de mergulho, três pesquisadores mergulharam nas águas cristalinas do Chipre para instalar corais em um viveiro flutuante, uma iniciativa pioneira no Mar Mediterrâneo que visa a anular os efeitos das mudanças climáticas e do excesso de turismo.

Ao longo da costa de Ayia Napa, no sudeste da ilha, esses cipriotas colam fragmentos de uma espécie local de coral, preservados por várias semanas pelo Departamento de Pesca e Pesquisa Marinha do Chipre (DFMR), em pequenos bastões numerados.

Minutos depois, a uma profundidade de cinco metros, os cientistas prendem essas varetas à rede do viveiro subaquático próximo ao Cabo Greco.

O Dr. Louis Hadjioannou, pesquisador associado do Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) e chefe da pesquisa sobre a “Cladocora caespitosa”, explica que essa espécie de coral mediterrâneo diminuiu nos últimos anos como resultado das mudanças climáticas e que ele quer “restaurá-la”.

Foi um especialista israelense que “teve a ideia de testar esses viveiros flutuantes, que mantêm [os corais] longe de predadores”, “patógenos” e “as consequências do turismo insustentável” enquanto crescem, explica o cientista de 41 anos.

O Cladocora caespitosa é encontrado em áreas muito rasas do Chipre, geralmente em rochas entre zero e quatro metros, e “os turistas podem caminhar sobre eles”, diz Hadjioannou.

“Ao deixá-los flutuando (...), podemos eliminar alguns fatores de estresse”, acrescenta.

Esse é o “primeiro estudo piloto para testar viveiros flutuantes no Mediterrâneo” para avaliar sua eficácia, diz Hadjioannou.

A técnica foi usada pela primeira vez em 2000 no Mar Vermelho, perto da fronteira com a Jordânia, disse à AFP Buki Rinkevich, professor do Instituto Nacional de Oceanografia em Haifa, Israel, que a desenvolveu.

Ele foi testado na Colômbia, Tailândia, Filipinas, Ilhas Maurício, Seychelles, Zanzibar e Jamaica.

Os viveiros flutuantes “foram bem-sucedidos” para cerca de 100 espécies diferentes de corais, diz Rinkevich.

No Chipre, duas estruturas foram instaladas em duas áreas marinhas protegidas, em Cabo Greco e perto da cidade costeira de Ayia Napa. Seus imponentes blocos de amarração estão localizados em profundidades de 11 e 17 metros, respectivamente.

Dez fragmentos de coral foram instalados em cada viveiro flutuante no final de junho e serão testados a cada um ou dois meses para verificar suas condições.

O objetivo é implantar pelo menos cem em cada viveiro para esse estudo, diz Louis Hadjioannou.

“Daqui a um ano, saberemos se os corais estão indo bem ou não” e, se a conclusão for positiva, ‘coletaremos os fragmentos e os transplantaremos para recifes naturais’, ele espera.

Esse experimento faz parte do projeto “EFFECTIVE”, lançado no ano passado e financiado pela União Europeia, que tem como objetivo “restaurar o capital natural do Mediterrâneo”, disse à AFP Manos Moraitis, biólogo de 36 anos e pesquisador associado do CMMI.

Os recifes de coral são um dos ecossistemas mais ricos do planeta, biótopos de muitas espécies e garantidores da biodiversidade. Mas eles são muito sensíveis às mudanças ambientais.

Os ecossistemas marinhos cipriotas estão ameaçados por perturbações climáticas e pelo turismo de massa, desenvolvimento costeiro e poluição agrícola.

anr/cab/bfi/hgs/zm/dd