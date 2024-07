Um tribunal espanhol determinou uma pena de oito meses de prisão a um homem que proferiu insultos racistas aos jogadores do Real Madrid Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger, em um fórum digital de um jornal esportivo, informou o clube merengue nesta quarta-feira (17).

O condenado, utilizou "diversos pseudônimos no fórum da edição digital do jornal Marca, dirigiu graves ataques e insultos racistas contra nossos jogadores Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger", declarou o Real Madrid em comunicado.

"O tribunal decretou a pena de oito meses de prisão contra o acusado e a não participação no fórum citado por 20 anos", acrescentou a equipe, especificando que o homem não ficará preso em troca de participar de "um programa de igualdade de tratamento e não discriminação".

"Esta é a segunda condenação criminal pelos insultos racistas recebidos pelos jogadores do Real Madrid", adicionou.

Há um mês, três torcedores do Valencia já haviam sido condenados a oito meses de prisão por proferir insultos racistas contra Vini Jr. em uma partida disputada no estádio do Valencia um ano antes, episódio que gerou polêmica e indignação internacional.

Estes incidentes abriram um debate na Espanha, país em que os casos de racismo nos estádios já eram frequentes, mas que afetavam particularmente o atacante brasileiro do time merengue.

Além destas condenações, em junho de 2023, as autoridades espanholas proibiram quatro torcedores radicais do Atlético de Madrid de entrar em estádios durante dois anos, após terem sido acusados de pendurar um boneco com a camisa de Vini Jr. em uma ponte da capital espanhola.

O processo criminal instaurado contra eles ainda está em andamento.

al/mdm/dr/yr/aa