O mexicano Jaime Lozano foi demitido do cargo de técnico da seleção mexicana, após análise feita pela Federação Mexicana de Futebol (FMF), depois da eliminação na fase de grupos da última Copa América.

"A Federação Mexicana de Futebol agradece e reconhece o empenho e a dedicação de Jaime Lozano. Hoje termina a sua etapa como técnico da seleção principal", informou a FMF nesta terça-feira (16) num comunicado publicado na rede social X.

Antes do início da Copa América, independentemente do que acontecesse neste torneio, Lozano havia sido confirmado pela FMF como o técnico que comandaria a seleção mexicana até a Copa do Mundo de 2026, torneio que os 'aztecas' organizarão juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, e que já têm vaga garantida.

Porém, depois de determinar na sua análise "erros e acertos e avaliar áreas de melhoria no processo", a FMF anunciou a demissão de Lozano para "dar prioridade ao Projeto de Seleções Nacionais para 2026 e 2030".

Lozano assumiu o comando da seleção mexicana em junho de 2023, após a demissão do argentino Diego Cocca.

Um dos motivos apresentados pela FMF para justificar a demissão de Lozano, de 45 anos, é que em um ano no cargo ele não conseguiu atingir o compromisso de "aprimorar" sua comissão técnica "acrescentando alguém com mais experiência que viesse complementar seu talento e capacidade".

- Lozano se recusou a ser assistente -

No comunicado, a FMF afirmou que antes de confirmar a demissão, foi "proposta a Lozano uma alternativa" para continuar na comissão técnica da seleção mexicana pelos próximos seis anos.

"Foi oferecido a Jaime Lozano (junto com sua comissão técnica) um contrato até 2030 no qual, durante o período 2024-2026, acompanharia um técnico mais experiente rumo à nossa Copa do Mundo".

Versões na imprensa esportiva mexicana indicavam que Lozano rcebeu a proposta para ser assistente de Javier Aguirre, técnico do México nas Copas do Mundo de 2002 e 2010.

Ao final da Copa de 2026, Lozano voltaria ao comando para o processo seguinte de quatro anos rumo à Copa do Mundo de 2030.

"Após analisar a proposta, Jaime Lozano nos informou que não deseja continuar. Respeitamos sua decisão", detalhou a FMF no comunicado.

A FMF anunciou que será na primeira semana de agosto que anunciará "os ajustes que foram implementados no projeto das seleções para continuar a construir a curto, médio e longo prazo”.

- Campeão da Copa Ouro -

Em seu mandato de um ano na seleção mexicana, Lozano venceu a Copa Ouro de 2023; o que fez com que fosse confirmado na posição para completar o processo até a Copa do Mundo de 2026.

A gestão de Lozano Espín como técnico da seleção principal durou 21 jogos, e seu saldo foi de 10 vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Depois de conquistar aquela Copa Ouro sob o comando de Lozano o México perdeu a final da Liga das Nações da Concacaf 2023-24 e na Copa América sofreu uma dura eliminação na fase de grupos ao vencer a Jamaica, perder para a Venezuela e empatar com o Equador.

