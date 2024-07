A tenista tcheca Barbora Krejcikova, campeã do torneio de Wimbledon no último fim de semana, é a nova número 10 do mundo, depois de subir 22 posições no ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (15).

Krejcikova, que conquistou na grama londrina seu segundo título de Grand Slam, depois de Roland Garros 2021, retornou assim ao Top 10, do qual havia saído em meados de janeiro.

A classificação continua sendo amplamente dominada pela polonesa Iga Swiatek, no topo com 11.285 pontos, contra 8.173 da americana Coco Gauff (2ª).

Completam o Top 5 a bielorrussa Aryna Sabalenka (3ª), a cazaque Elena Rybakina (4ª) e a italiana Jasmine Paolini (5ª), finalista em Roland Garros este ano e derrotada por Krejcikova na final de Wimbledon no último sábado.

A brasileira Bia Haddad caiu duas posições e deixou o Top 20 do ranking depois de nove meses. Ainda assim, como 22ª da lista, é a jogadora latino-americana mais bem colocada.

- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 15 de julho de 2024:

1. Iga Swiatek (POL) 11.285 pts

2. Coco Gauff (EUA) 8.173

3. Aryna Sabalenka (BLR) 7.061

4. Elena Rybakina (CAZ) 6.376

5. Jasmine Paolini (ITA) 5.518 (+2)

6. Jessica Pegula (EUA) 4.665 (-1)

7. Zheng Qinwen (CHN) 4.055 (+1)

8. Maria Sakkari (GRE) 3.925 (+1)

9. Danielle Collins (EUA) 3.702 (+2)

10. Barbora Krejcíková (CZE) 3.573 (+22)

11. Jelena Ostapenko (LET) 3.418 (+3)

12. Daria Kasatkina (RUS) 3.283

13. Liudmila Samsonova (RUS) 2.950 (+2)

14. Madison Keys (EUA) 2.878 (-1)

15. Emma Navarro (EUA) 2.729 (+2)

16. Ons Jabeur (TUN) 2.631 (-6)

17. Anna Kalinskaya (RUS) 2.550 (+1)

18. Markéta Vondrousová (CZE) 2.473 (-12)

19. Marta Kostyuk (UCR) 2.240

20. Victoria Azarenka (BLR) 2.159 (-4)

...

22. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.108 (-2)

