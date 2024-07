Donald Trump pediu aos seguranças que o seguravam para pegar seus sapatos após ser atingido de raspão na orelha em um atentado contra ele durante um comício na Pensilvânia, na noite de sábado (13/7).





Vídeo da transmissão do ato de campanha pegou conversas de Trump e agentes após atentado. Guarda-costas do serviço secreto americano cercam o ex-presidente após tiro atingir de raspão a orelha dele. Eles só se levantam e retiram Trump do local após receberem o aviso de que o atirador teria sido abatido: "shooter is down".

Leia também: Vídeo mostra momento em que atirador abre fogo contra Trump

Na sequência, Trump se levanta e aparece com sangue escorrendo de sua cabeça. "Deixa eu pegar meus sapatos", afirmou o ex-presidente enquanto era pressionado pela equipe de seguranças a deixar o local. Na sequência ele acena à multidão levantando a mão direita com o punho cerrado e é aplaudido.

As autoridades dos Estados Unidos identificaram o autor dos disparos como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Registrado como eleitor do Partido Republicano, segundo banco de dados de eleitores da Pensilvânia, ele foi morto por agentes do Serviço Secreto ainda no sábado (13), em Butler.





Duas pessoas morreram, sendo uma delas o atirador. A ação está sendo investigada como uma possível tentativa de assassinato. De acordo com Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do Serviço Secreto, o atirador disparou vários tiros de uma "posição elevada" fora do comício. Ele foi "neutralizado" por agentes. Um participante do comício foi morto e outras duas pessoas estão gravemente feridas.

Em uma rede social, Trump disse que um tiro atravessou a parte superior da sua orelha. "Senti a bala rasgando a pele", escreveu.





Trump discursava no momento do ataque. O ex-presidente falava ao microfone, quando é possível ouvir os tiros. Trump leva a mão à orelha e se abaixa. Em seguida, agentes do Serviço Secreto correm para protegê-lo no palanque.