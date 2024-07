Shannen Doherty, de ‘Barrados no Baile’, enfrentava câncer terminal com metástase no cérebro e ossos

A atriz Shannen Doherty, conhecida por interpretar a personagem Brenda Walsh na série Barrados no Baile, morreu neste sábado, aos 53 anos. Ela enfrentava um câncer de mama diagnosticado em 2015.





Desde a descoberta da doença, a atriz falava abertamente sobre os desafios da luta que enfrentava. Em 2017 ela anunciou que o câncer havia entrado em remissão, mas em 2022 veio a notícia de que a enfermidade havia retornado, desta vez em estágio avançado, com metástase no cérebro e ossos.





Em abril deste ano, Shannen divulgou em seu podcast “Let’s Be Clear” que iria doar e vender todos os seus bens. Ela também viajou ao Tennessee, nos Estados Unidos, para esvaziar um imóvel. Segundo a atriz, a decisão foi uma forma de fazer com que a sua morte fosse mais tranquila para a própria mãe, Rosa Doherty.





“Sei que vai ser difícil para ela se eu falecer antes dela. (…) por isso, eu quero que as outras coisas sejam mais leves. Não quero que ela tenha um monte de coisas para lidar. Não quero que tenha que encarar quatro contêineres cheios de móveis”, justificou.









No podcast ela afirmou que a decisão foi a coisa certa a ser feita e que isso lhe trouxe um sentimento de paz.





Natural de Memphis, Tennessee, Shannen começou a atuar ainda criança. Aos 11 anos, ela interpretou Jenny Wilder na série "Little House on the Prairie". Em 1988, participou do longa "Heathers" e entre 1990 e 1994 fez o papel de Brenda Walsh na série adolescente "Barrados no baile". Ela também deu vida à Prue em "Charmed", entre 1998 e 2001.