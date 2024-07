A insinuação do deputado federal André Janones (Avante) de que o atentado a Donald Trump seria uma farsa, a exemplo, segundo ele, da facada sofrida por Bolsonaro em 2018, provocou a reação da bancada bolsonarista neste sábado (13/7). Em uma publicação nas redes sociais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que irá enviar um ofício à Embaixada dos Estados Unidos para pleitear o cancelamento do visto do congressista.





Ao comentar o tiroteio em comício de Trump neste sábado na Pensilvânia, Janones insinuou uma armação e reacendeu questionamentos sobre o atentado que marcou a eleição presidencial brasileira, em 2018, ao afirmar: 'Dessa vez, lembraram de providenciar o 'sangue''. Em resposta, Nikolas escreveu descreveu o congressista como “mentiroso” e “burro”. “Um congressista brasileiro zombando de um atentado contra o candidato à Presidência americana. Além de mentiroso é burro - mas muito burro”.





Em outra publicação, Nikolas disse que a zombaria é inaceitável e que ele deve ser punido pela Embaixada dos Estados Unidos. "Solicitarei o cancelamento imediato do visto dele", afirmou. Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Sérgio Moro também repudiou o comentário do deputado: “Esse imbecil envergonha o Congresso brasileiro”, escreveu no X, antigo Twitter.

Em uma série de publicações, Janones ironiza ambos atentados aos chefes de estado. Ele ainda compartilhou uma publicação que descreve a cena de Trump saindo às pressas do comício como algo que nem os roteiristas da série satírica de super-heróis "The Boys" seriam capazes de imaginar. “Ah, acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe”, escreveu o deputado na sequência, lembrando as mais de 700 mil mortes durante a pandemia de COVID-19 e atribuindo-as a Bolsonaro.

O deputado mineiro ainda comentou em uma postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), segundo filho do ex-presidente, em que ele diz saber o que os familiares de Trump estão passando. "Pela primeira vez eu acredito em você! Tenho certeza que você sabe o que eles estão sentindo agora", escreveu.





Atentado a Trump

O Serviço secreto afirmou que Trump 'está a salvo' após o tentado e que duas pessoas morreram, sendo uma delas o atirador. O tiroteio está sendo investigado como uma tentativa de assassinato, de acordo com autoridades policiais.

Trump disse nas redes sociais que foi baleado e atingido por uma bala na “parte superior da minha orelha direita”. “Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele”, diz o texto publicado na Truth Social, plataforma de mídia social semelhante ao Twitter pertencente ao próprio Donald Trump.

O Serviço Secreto disse que o atirador disparou vários tiros de uma "posição elevada" do lado de fora do comício de Trump antes de ser morto por agentes. Um apoiador de Trump presente no comício ficou gravemente ferido.