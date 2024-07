Os jogadores da seleção francesa de rugby Hugo Auradou e Oscar Jegou compareceram nesta sexta-feira(12) à Promotoria de Mendoza, onde devem ser acusados formalmente de supostamente estuprar e espancar uma mulher após um amistoso na província argentina no último fim de semana.

Os atletas, que chegaram a Mendoza (oeste) na noite de quinta-feira após uma viagem por terra com uma comitiva policial de Buenos Aires, "já estão com o Ministério Público", disse à AFP o porta-voz do Poder Judiciário Martin Ahumada.

Auradou, de 20 anos, e Jegou, de 21, foram acusados de estuprar e espancar uma mulher de 39 anos em Mendoza, na fronteira com o Chile, após uma partida contra o Pumas argentino no sábado.

Natacha Romano, advogada da mulher, disse à AFP que sua cliente conheceu Auradou em uma boate de Mendoza na madrugada de domingo e depois foi com ele ao Diplomati Hotel, onde os jogadores estavam hospedados.

Depois de entrar no quarto, ele "a agarrou, a jogou na cama, começou a despi-la, bateu nela com violência" e abusou sexualmente dela pelo menos seis vezes, descreve Romano.

Uma hora depois, Jegou entrou e "fez o mesmo selvagemente".

O advogado da defesa Rafael Cúneo – irmão do ministro da Justiça, Mariano Cúneo – disse na quinta-feira que a relação foi consensual e que os jogadores de rugby "não reconhecem os golpes de forma alguma".

Auradou e Jegou foram presos na segunda-feira em Buenos Aires para que não saíssem do país.

Na quinta-feira, foram transferidos de uma unidade da Interpol a um centro de detenção em Mendoza para comparecer à audiência de acusação perante a promotora Cecilia Bignert.

Se forem considerados culpados, as jovens promessas do esporte francês podem pegar de oito a 20 anos de prisão.

