Se uma criança já faz bagunça, imagina quatro! Essa é a rotina da americana Anna Brown, mãe de dois pares de gêmeos. A criadora de conteúdo, cansada de ver como estavam os quartos dos filhos dela, resolveu pregar uma peça nas crianças para que elas mesmas arrumassem tudo.





No TikTok, ela mostrou que criou um telejornal falso, em que o âncora fala sobre as principais notícias no momento. O que os gêmeos não esperavam era ver que sua bagunça seria a manchete principal .





Com direito a uma repórter no local, as crianças ficam chocadas ao ouvir a jornalista dizer que o caso era grave. “Se as crianças não arrumarem hoje, um serviço especial virá e levará todos os brinquedos de casa”, ouvem, chocados, os garotos. Segundos depois, os quatro filhos de Anna correram para seus quartos para limpar a bagunça.





“Aqui está um truque para vocês, pais, se seus filhos não quiserem limpar o quarto. De nada!", publicou a TikToker. Ela não revelou qual foi a plataforma usada para a edição, apenas que utilizou inteligência artificial para a pegadinha.





Os internautas se divertiram com a ideia. “Problemas modernos são resolvidos por soluções modernas”, ressaltou um perfil. “Melhor pai do ano”, decretou outro. “Me ensina que quero fazer isso para minha avó”, pediu um terceiro.