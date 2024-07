Um turista brasileiro ameaçado por um homem vestido de pirata com um maçarico foi salvo por dois nudistas em uma das ruas do bairro Castro, na cidade de São Francisco, no Norte da Califórnia, nos Estados Unidos. As informações são do New York Post.

Conforme o tabloide, dois homens, identificados como Pete Sferra e Lloyd Fishback, faziam uma caminhada totalmente nus, quando encontraram o “pirata” ameaçando o brasileiro. O episódio aconteceu em 2 de julho, mas ganhou o noticiário internacional nesta quinta-feira (11/7).

