Pastor agride esposa em voo ao saber que ela passaria à 1ª classe

Em um avião que viajava do Alasca para a Virgínia, nos Estados Unidos, um pastor evangélico foi acusado de agredir sua esposa por não aceitar que ela fosse transferida para a primeira classe, e ele, não. O caso ocorreu no último dia 2 de julho





Segundo informações da denúncia, divulgadas pelo jornal The Independent, Roger Allan Holmberg, de 75 anos, ficou com muita raiva e empurrou o assento da pessoa ao lado da esposa e tentou “lançar o braço em direção à vítima”, então o colega de assento inclinou-se para a frente para bloquear a tentativa de golpe, mesmo assim “Roger ainda parecia golpear o topo da cabeça da mulher com a mão”.

Agentes do FBI e a polícia foram até o avião, que pousou às 18h41 no Aeroporto de Anchorage, ainda no Alasca, para entender o caso. A esposa contou para as autoridades que o homem sabia que ela tinha epilepsia e que o contato com a cabeça dela poderia causar uma convulsão. A mulher também contou aos agentes que tinha pensado em denunciar o marido antes, mas nunca tinha conseguido. Após o caso, ela decidiu, então, fazer a denúncia.

Para os policiais, Roger explicou que “queria que a mulher viajasse com ele e sentasse ao seu lado” e alegou que “deu um tapinha na cabeça da esposa ao passar para chamar a atenção da mesma”.

Por fim, o homem acabou sendo preso sob acusação de agressão simples dentro da jurisdição marítima e territorial especial dos EUA. Ele aguarda uma audiência de acusação e, se condenado, poderá pegar até um ano de prisão.