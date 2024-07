SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pneu de um avião da American Airlines, um Boeing 737-800, estourou durante a decolagem no aeroporto de Tampa, no estado americano da Flórida, na quarta-feira (10/7). Nas imagens do incidente, é possível ver em seguida fumaça no trem de pouso. A aeronave tinha como destino Phoenix, no Arizona.

O voo tinha 174 passageiros e seis membros da tripulação. Não há relatos de feridos. Assim que saíram do avião, eles foram transportados de ônibus para uma área do aeroporto de Tampa.





O voo 590 "teve um problema mecânico na pista antes de decolar", disse a American Airlines em comunicado. O Aeroporto Internacional de Tampa disse que o incidente ocorreu pouco antes das 8h (horário local).





Um dos pneus traseiros aparentemente se desintegra e começa a soltar fumaça enquanto o avião acelera na pista. A aeronave desacelera imediatamente. Os pilotos decidiram cancelar a decolagem mesmo em alta velocidade. Eles frearam bruscamente, acionando os reversores de motor e os freios aerodinâmicos que ficam em cima das asas, de acordo com o site Aeroin, especializado em aviação.





Assim que o avião parou, teve início um incêndio nos pneus e as chamas se alastraram. Os bombeiros do aeroporto chegaram poucos minutos depois para apagar o fogo.





O incidente foi gravado por um entusiasta da aviação, Steven Markovich, e postado em sua rede social. As imagens dele mostram mais detalhes do American Airlines taxiando na pista quando o pneu direito pega fogo e a fumaça enche o ar. O vídeo mostra pneus soltando faíscas e fragmentos de pneus deixados na pista.





Markovich pode ser ouvido no vídeo dizendo que o avião teve um motor explodido e, depois, que um pneu estourou.





As imagens prosseguem por mais alguns minutos mostrando as equipes de emergência do Aeroporto Internacional de Tampa correrem em direção à aeronave da Boeing 737-800.





Em comunicado ao FOX 13, jornal de Tampa Bay, a American Airlines reconheceu que houve um problema mecânico com o voo 590 enquanto estava na pista. No entanto, a companhia aérea não informou o que causou o problema.





No último ano ocorreram vários acidentes envolvendo aviões Boeing. Em janeiro de 2023, o Boeing 737-500, da Sriwijaya Air, caiu no mar de Java pouco após decolar de Jacarta, matando todas as 62 pessoas a bordo. Falhas técnicas e erros humanos foram apontados como causas prováveis do acidente.





Em fevereiro daquele ano, um voo de teste na China, o Boeing 737 MAX 8, sofreu uma falha no motor, levando a um pouso de emergência. Não houve vítimas, mas o incidente levou a uma nova revisão de segurança dos motores.





Em janeiro deste ano, um avião da Alaska Airlines, o Boeing 737 MAX 9, teve um painel da saída de emergência solto logo após a decolagem. Não houve feridos.





Em maio, o motor de um Boeing 747-400 da companhia Terra Avia, de Moldova, que partia da Indonésia rumo a Medina, na Arábia Saudita, pegou fogo durante a decolagem e precisou retornar à pista para fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin. Ninguém ficou ferido.