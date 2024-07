A temporada 2025 da Fórmula 1, assim como em 2023 e 2024, terá seis corridas sprint entre 24 Grandes Prêmios, informou o Formula One Group nesta quinta-feira (11).

Os finais de semana que terão a corrida sprint em sua programação serão os dos GPs de China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, Brasil e Catar.

A única mudança para o ano que vem será o retorno da sprint a Spa-Francorchamps (Bélgica), depois de ter sido organizada em Spielberg (Áustria) este ano.

O novo formato de fim de semana aprovado para a temporada atual (sexta-feira com treinos livres e sessão classificação para a sprint, sábado com corrida sprint e classificação para o GP de domingo) será mantido, a princípio, para 2025.

As corridas sprint fizeram disparar as interações nas redes sociais e a audiência da F1, que são muito mais altas em relação aos fins de semana clássicos, segundo a nota publicada pelo Formula One Group.

"As corridas sprint são um grande sucesso desde sua introdução, aumentando o espetáculo na pista para os torcedores. Isso se reflete nos números de audiência e no número de espectadores presentes nas arquibancadas às sextas-feiras", destacou o presidente e diretor-executivo da F1, o italiano Stefano Domenicali.

As corridas sprint dão pontos na classificação do Mundial para os oito primeiros pilotos.

O formato estreou na categoria em 2021, então com três corridas ao longo do ano, número que dobrou a partir de 2023 e foi mantido desde então.

