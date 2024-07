Um vídeo flagrou o momento em que um avião da Latam bateu a cauda durante a decolagem em um aeroporto de Milão. Mesmo assim, a aeronave decolou e permaneceu no ar durante alguns minutos, até precisar retornar ao aeroporto que saiu. Segundo a companhia aérea, o desembarque ocorreu normalmente em segurança e sem intercorrências.

"Toda a assistência necessária foi oferecida aos passageiros, que foram realocados em voos próprios e de outras companhias", disse a Latam.

Veja o vídeo:

Descaso

Brasileiros que estavam no voo LA-8073 do Boeing 777-300ER de matrícula PT-MUG que partia de Milão para Guarulhos, em São Paulo, relataram sensação de impotência com o "descaso" da Latam com os passageiros, após a aeronave precisar fazer um pouso forçado. Segundo informações da mídia local e de passageiros presentes, o avião bateu com a cauda no solo ao fim da pista do Aeroporto Malpensa (futuramente renomeado para Aeroporto Silvio Berlusconi), necessitando retornar para um pouso de emergência.

O economista Yves Gauthier Tupiniquim Freitas de Abreu, de 32 anos, estava em Milão de férias. Acompanhava a mulher que viajou para apresentar um artigo em um congresso.

"A gente estava decolando para São Paulo. A decolagem foi mais ou menos uma hora da tarde. Quando decolamos, escutamos um barulho muito forte, uma pancada e não entendemos o que aconteceu. Uns 20 minutos depois de decolar, o piloto abriu o microfone e falou que teve problemas técnicos e que ele teria que circular um pouco e voltar para Milão”, contou Yves sobre o incidente.

“Quando estava dentro do avião, não tinha como ter noção do que tinha acontecido, mas quando pousamos, vi que poderíamos ter morrido. Mesmo após o pouso, fiquei uns 30 minutos para conseguir sair da aeronave e quando sai, vi que tinham destroços da cauda do avião na pista, os engenheiros já estavam tentando resolver o dano, tinham bombeiros também. A Latam está dizendo que foi falta de potência dos motores, mas ainda não saiu um lado técnico. Poderia ter sido fatal, se ele não tivesse conseguido retornar para fazer o pouso, ia dar na frente de uma floresta”, disse Gauthier.

Veja a nota da Latam na íntegra:

A Latam informa que o voo LA8073 (Milão-Guarulhos) desta terça-feira (9/7) precisou retornar ao aeroporto de origem e ser cancelado após o registro de contato entre a parte traseira da aeronave e a pista durante a decolagem. O desembarque ocorreu normalmente em segurança e sem intercorrências. Toda a assistência necessária foi oferecida aos passageiros, que foram realocados em voos próprios e de outras companhias.

A Latam lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que todas as suas decisões visam garantir a segurança de todos.