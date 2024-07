Um policial acertou um tiro de bala de borracha no goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, após um jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano disputado na noite de quarta-feira (10).

Após o apito final, com a derrota do Grêmio Anápolis para o Centro Oeste por 2 a 1, jogadores das duas equipes começaram a discutir no gramado e a Polícia Militar interveio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um dos policiais empurrando o jogador e depois disparando contra sua perna a uma distância de aproximadamente um metro.

Ramón, de 22 anos, foi atendido ainda no campo e depois levado de ambulância a um hospital.

"Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte", denunciou o Grêmio Anápolis em nota publicada nesta quinta-feira (11).

O clube também anunciou que tomará "medidas cabíveis para que o responsável seja punido e que a justiça seja feita".

Em comunicado, Polícia Militar de Goiás informou que determinou a abertura de um inquérito "para apurar os fatos com o devido rigor".

Por sua vez, Ministério dos Esportes expressou "consternação" pelos "lamentáveis acontecimentos".

"A ação desproporcional e violenta (...) é inaceitável e deve ser veementemente repudiada", afirma a nota da pasta, que pediu "uma investigação rigorosa e transparente, que leve à responsabilização dos envolvidos e à implementação de medidas que impeçam a repetição de tais fatos".

prb/rsr/gfe/cb/aa