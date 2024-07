Astronautas estão 'presos' no espaço, mas se dizem confiantes de voltar à Terra

Os astronautas Barry Wilmore e Suni Williams estão há mais de um mês “presos” no espaço, mas, mesmo submetidos a essa longa estadia fora de casa, se dizem confiantes de retornar em segurança para o Planeta Terra. As declarações foram feitas nesta quarta-feira (10/7) em uma entrevista transmitida pela Estação Espacial Internacional (ISS em inglês).









A missão era o primeiro voo tripulado da cápsula Starliner, da Boeing, e com duração de apenas oito dias. Eles decolaram em 5 de junho dos Estados Unidos para o espaço e deveriam retornar no dia 12 do mesmo mês, mas a volta foi adiada três vezes. Além disso, a Nasa, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em português, não anunciou a data de retorno da cápsula da ISS.

"Os testes que estamos realizando são os necessários para obtermos as respostas corretas e os dados de que precisamos para retornar", disse Wilmore. Com base nesses testes, a Nasa e a Boeing decidirão quando e como eles voltarão.

Segundo a agência, houve problemas nos propulsores e vazamentos de hélio, o que causou uma bagunça no cronograma, porém, ainda conforme autoridades do órgão, a Starliner pode ficar ancorada na ISS por no máximo 45 dias.

"Passamos por muitas simulações... A acho que, no ponto em que estamos agora, sinto confiança de que, se fosse necessário, se houvesse algum problema com a ISS, poderíamos entrar na nossa espaçonave, desacoplar, conversar com nossa equipe e encontrar a melhor forma de voltar para casa", acrescentou Suni durante a entrevista.





