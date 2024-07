Lixo espalhado pelas ruas é um problema em grandes cidades e em Nova York, nos Estados Unidos, não é diferente. Com mais de 8 milhões de pessoas, o maior centro comercial do mundo convive com uma “epidemia de sujeira”. Mas o prefeito Eric Adams prometeu combater essa poluição com uma “revolução do lixo”, anunciada em entrevista coletiva nessa segunda-feira (8/7).





O político anunciou a utilização de lixeiras com rodinhas, algo já usado em várias partes do mundo. Para os jornalistas, Adam orgulhosamente empurrou uma lixeira preta pela entrada da garagem e depositou uma sacola preta dentro dela ao som de ‘Empire state of mind’, de Alicia Keys, uma espécie de hino à Nova York.





“Muitas pessoas achavam que era impossível que esses bebês aqui, as latas, fossem fazer parte da nossa revolução do lixo. Estamos apenas alcançando o que outros municípios ao redor do mundo estão fazendo atualmente. Quando visito outros países, eles ficam surpresos ao ver que ainda usamos sacolas plásticas. Somos líderes, lideramos pela frente e vamos alcançar todos os outros e tirar essas sacolas plásticas das ruas”, declarou.





Em outro momento, ele se direcionou à Jessica Tisch, do departamento de saneamento da cidade de Nova York, chamando-a de visionária e dizendo que as lixeiras são “uma virada de jogo” para a cidade.





“Todos nós temos uma antipatia unificada: aqueles ratos irritantes da cidade de Nova York. Eles estão ficando cada vez mais ousados. Eles não fogem mais de você, eles apenas ficam por aí e fazem o que querem, e queremos ter certeza de que mudaremos isso de uma forma real. É uma verdadeira revolução, este é um contêiner à prova de ratos e vai dar conta do recado”, apontou, descrevendo as lixeiras como “duráveis, atraentes e acessíveis”.





A cidade está vendendo lixeiras oficiais de Nova York por menos de US$ 50 (R$ 273,34). A partir de 12 de novembro de 2024, todas as propriedades da cidade de Nova York com até nove unidades residenciais devem usar uma lixeira com tampa de segurança.





“Hoje, estamos jogando ainda mais sacos pretos na lata de lixo da história e dando o próximo passo em nossa 'revolução do lixo'”, finalizou. A novidade pegou mal entre os internautas, que debocham da animação do prefeito.





“Isso é algo inovador aqui!”, ironizou um perfil. “Certo? O que vem a seguir, um sistema de esgoto?”, questionou outro.





“Eu estava aqui quando esta máquina do tempo foi revelada”, debochou um terceiro. Houve até quem desse um conselho para Adams. “Se eu fosse o prefeito de Nova York, teria feito isso secretamente em um fim de semana e, se alguém perguntasse, eu fingiria que fazemos isso há décadas, como qualquer outra cidade do país. Vangloriar-se de estar tão atrás da sociedade civilizada é estranho”, disse outro comentário.