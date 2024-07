Os Estados Unidos não esperam mudanças na política do Irã após a vitória do reformista Masud Pezeshkian nas eleições presidenciais, afirmou nesta segunda-feira (8) o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Não temos nenhuma expectativa de que estas eleições levem a uma mudança fundamental na direção ou nas políticas do Irã", disse ele à imprensa.

Miller afirmou que se espera que o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, um adversário dos Estados Unidos desde a revolução islâmica de 1979, continue dominando no Irã.

"Obviamente, se o novo presidente tivesse autoridade para tomar medidas para frear o programa nuclear iraniano, parar de financiar o terrorismo, e deter as atividades desestabilizadoras na região, nós receberíamos essas medidas com satisfação", disse Miller.

Mas "não temos nenhuma expectativa de que isso vá acontecer", acrescentou.

Quando questionado se os Estados Unidos estavam prontos para retomar as negociações nucleares com Teerã, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmou categoricamente: "Não".

"Veremos o que este senhor quer alcançar, mas não esperamos nenhuma mudança no comportamento iraniano", disse Kirby.

