O tenista americano Taylor Fritz, número 12 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Wimbledon ao bater o alemão Alexader Zverev (4º) de virada nesta segunda-feira (8).

Fritz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) e 6-3, em três horas e 29 minutos.

O próximo adversário do americano de 26 anos será o italiano Lorenzo Musetti (25º), que mais cedo eliminou o francês Giovanni Mpetshi Perricard (58º) com uma vitória por 3 sets a 1 (4-6, 6-3, 6-3 e 6-2).

Por sua vez, Zverev fica mais uma vez pelo caminho em Wimbledon, onde nunca conseguiu passar das oitavas de final em suas oito participações.

O tenista alemão continua em busca de seu primeiro título de Grand Slam. Em junho, foi vice-campeão de Roland Garros, perdendo a final em cinco sets para o espanhol Carlos Alcaraz. No US Open, também foi finalista em 2020, caindo então diante do austríaco Dominic Thiem.

ig/cyj/dr/iga/cb/dd