A tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, caiu nas oitavas de final do torneio de Wimbledon neste domingo (7), ao ser derrotada por sua compatriota Emma Navarro (17ª).

Navarro fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 14 minutos.

Com a derrota de Gauff, o quadro feminino de Wimbledon fica sem as duas primeiras cabeças de chave nas quartas de final, já que a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foi eliminada na terceira rodada pela cazaque Yulia Putintseva (35ª).

Navarro, de 23 anos, participa pela segunda vez do Grand Slam londrino e, no ano passado, tinha sido eliminada na primeira rodada.

Sua adversária nas quartas será a italiana Jasmine Paoline (7ª), recentemente vice-campeã em Roland Garros, que mais cedo passou por outra americana, Madison Keys (13ª).

Depois de uma vitória para cada tenista nas duas primeiras parciais, Keys vencia o terceiro set por 5-4 e sacava para fechar o jogo quando sentiu uma lesão na perna esquerda e teve que abandonar o duelo.

Também neste domingo, a espanhola Paula Badosa, ex-número 2 do mundo e atualmente 93ª no ranking da WTA, foi eliminada pela croata Donna Vekic (37ª).

Vekic fechou o jogo em três sets, com parciais de 6-2, 1-6 e 6-4, e terá pela frente nas quartas de final a neozelandesa Lulu Sun (123ª), que bateu a britânica Emma Raducanu (135ª).

dj/smg/dr/ma/cb