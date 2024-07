Um cãozinho curioso iniciou um incêndio em uma residência no Colorado, nos Estados Unidos. Ele estava farejando as caixas que estavam em cima do fogão, quando acidentalmente ligou o fogão, botando fogo na casa.





O incêndio começou por volta das 4h45 da manhã do último dia 26 de junho e se alastrou, disparando os alarmes de fumaça e o alerta de "alta temperatura" do Apple HomePod da família, segundo o Corpo de Bombeiros. O proprietário conseguiu apagar o fogo antes que alguém se ferisse gravemente.











Em seguida, os bombeiros chegaram ao local para ajudar a família e investigar a causa do incêndio. Quando eles checaram as câmeras de segurança, viram o doguinho pular nas patas traseiras para cheirar as caixas e, segundos depois, as chamas saindo do fogão.





O cãozinho acabou apertando o botão que ligava uma das bocas do fogão, botando fogo nas caixas, no momento em que o cão saiu da cozinha. O morador que apagou o fogo foi levado ao hospital por inalação de fumaça. Ele não corre risco de vida.









Nenhuma outra pessoa ou animal de estimação ficou ferido. No entanto, o incêndio danificou gravemente a casa, deixando a família desabrigada.