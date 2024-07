A família de Semyon Williams Jr., de 13 anos, vive momentos de incerteza. Ele foi internado após uma brincadeira em um centro comunitário de lazer no Texas, nos Estados Unidos, que o deixou tetraplégico. Junto com os amigos, ele fugia de uma vespa e saltou na parte rasa da piscina, se lesionando.





Segundo a mãe do rapaz, Anya, era bom nadador. Ele não se lembra como foi o mergulho, apenas que acordou de bruços, no fundo da piscina. Estava se afogando e não conseguia se mexer.





"Ele me disse: 'Mãe, pensei que fosse me afogar porque não conseguia me mover'", explicou Anya à emissora KTVT. O acidente aconteceu no dia 20 de junho.









Depois de ver o amigo naquela situação, um garoto resgatou Semyon, que foi encaminhado ao hospital. Os exames mostraram que ele fraturou a 4ª e a 6ª vértebras cervicais e partes na frente e de trás do canal espinhal. O jovem passou por uma cirurgia no pescoço no dia seguinte, mas a expectativa é que não recupere o movimento do corpo.





"O fato de ele não ter nenhuma função motora ou sensorial abaixo do nível da lesão não é um bom indício de que vai se recuperar bem, mas é muito cedo para dizer, e só temos que esperar para ver", explicou o médico do garoto à KXAS.









"'Tetraplégico'. Quando ele (o médico) disse essas palavras, foi um tipo diferente de sentimento", desabafou a mãe. Ela começou uma vaquinha para custear o tratamento do filho. Além dos custos médicos, tirou licença do trabalho para acompanhar o garoto.





"Estamos orando e acreditando que Deus fará um milagre em meu filho porque ele tem muito mais para viver", implorou. "Atinge o âmago. Aos 13 anos, você está apenas começando a viver. E somos verdadeiros crentes na fé. E isso não terminará até que Deus o diga", acredita.









Especialistas acreditam que Semyon tenha batido a cabeça no mergulho. Com o impacto, a coluna fica comprimida, o que pode causar lesões e até a morte. Algo parecido aconteceu com o escritor Marcelo Rubens Paiva, aos 20 anos. Ao saltar de uma pedra em uma lagoa em Campinas (SP), acabou tetraplégico.





Ele ficou famoso após lançar, em 1982, seu livro autobiográfico “Feliz ano velho”, em que narra sua vida após o acidente.