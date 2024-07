Israel emitiu alerta nesta quinta-feira (4) por ataques aéreos e foguetes no norte do país, na fronteira com o Líbano e nas Colinas de Golã ocupadas, um dia após um bombardeio israelense matar um comandante do Hezbollah libanês.

As sirenes antiaéreas foram acionadas a partir das 10H00 (4H00 de Brasília) ao longo da fronteira com o Líbano, de Harina, no oeste, até o Golã ocupado, no leste, informou o Exército israelense, que troca tiros quase diários com o movimento islamista libanês Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

