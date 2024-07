O artista Banksy chamou nesta quarta-feira (3), no Instagram, de "exageradas" as críticas do ministro do Interior britânico ao seu trabalho no festival de Glastonbury, que foi dedicado aos migrantes que atravessam os mares em pequenos barcos.

Na noite de sexta-feira, durante o show da banda Idles, um barco inflável com bonecos em coletes salva-vidas foi levado pela multidão.

Mais tarde, Banksy confirmou que estava por trás do ato, postando um vídeo da cena.

Na rede social X, o secretário do Interior, o conservador James Cleverly, atacou a obra, chamando-a de "horrível" pelo fato de que "os frequentadores do festival que interpretam migrantes estão se divertindo", disse o político, sem saber que os bonecos estavam envolvidos.

"Pessoas estão morrendo no Mediterrâneo, pessoas estão morrendo no Canal da Mancha. Não é engraçado, é desprezível", criticou também na Sky News, em meio a uma campanha eleitoral na qual a imigração é uma questão importante.

"O secretário do Interior chamou meu barco em Glastonbury de 'ignóbil e inaceitável', o que eu acho um exagero", respondeu o artista, que raramente publica em sua conta no Instagram.

"O verdadeiro barco que eu financio, o MV Louise Michel, salvou 17 menores desacompanhados" no Mediterrâneo na tarde de segunda-feira, escreveu Banksy.

"Para puni-lo, as autoridades italianas o detiveram, o que considero desprezível e inaceitável", acrescentou o artista.

De acordo com a conta do navio humanitário alemão na rede social X, ele recolheu um total de 36 pessoas, incluindo 17 menores, na segunda-feira, antes de desembarcar na ilha italiana de Lampedusa.

spe/gmo/psr/mb/dd/ic