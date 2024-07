PRINCIPAL NOTÍCIA

FURACÃO CARIBE: Furacão Beryl deixa sete mortos no Caribe

KINGSTON:

Furacão Beryl deixa sete mortos no Caribe, mas se enfraquece em direção à Jamaica

O furacão Beryl enfraqueceu ligeiramente e foi rebaixado para a categoria 4, a segunda mais alta, enquanto se dirige para a Jamaica, após causar pelo menos sete mortes no Caribe.

LADÁRIO:

Incêndios ameaçam os modos de vida dos 'guardiões' do Pantanal

Às margens do rio Paraguai, uma comunidade tradicional na zona rural de Ladário, Mato Grosso do Sul, escapou por pouco dos incêndios que desde meados de junho castigam o Pantanal. Mas a sequência de queimadas ameaça os modos de vida dos "guardiões" do bioma.

WASHINGTON:

Primeiro-ministro haitiano promete 'transparência' sobre missão internacional

O novo primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille, disse, em entrevista à AFP, que não hesitou em aceitar o cargo, apesar da situação "extremamente complexa" do país e prometeu à população ações e "transparência" ante a missão internacional que tem como objetivo acabar com a violência das gangues.

LONDRES:

Boris Johnson tenta socorrer os conservadores diante da provável derrota para os trabalhistas

Os conservadores, em uma tentativa desesperada de conseguir mais votos nas eleições britânicas de quinta-feira (4) diante dos trabalhistas, que têm grande vantagem nas pesquisas, receberam na terça-feira o apoio do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, em sua primeira aparição na campanha.

LONDRES:

O conservador Sunak e o trabalhista Starmer, perfis antagônicos nas eleições britânicas

As eleições legislativas britânicas de quinta-feira (4) são protagonizadas por dois líderes com perfis antagônicos: o trabalhista Keir Starmer, ex-advogado dos direitos humanos e favorito nas pesquisas, e o bilionário conservador Rishi Sunak, atual primeiro-ministro.

PARIS:

Ministério Público da França pede indiciamento de cineasta Benoît Jacquot por estupro

O Ministério Público de Paris solicitou, nesta quarta-feira (3), o indiciamento do cineasta Benoît Jacquot pelo estupro das atrizes Julia Roy e Isild Le Besco, informaram fontes oficiais à AFP.

ASTANA:

Putin e Xi buscam aumentar a sua influência na Ásia Central em cúpula no Cazaquistão

O presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, estão no Cazaquistão nesta quarta-feira (3) para participar de uma cúpula regional, na qual buscam fortalecer as alianças contra o Ocidente e aumentar a sua influência na Ásia Central.

HATHRAS:

Testemunhas relatam o 'caos' durante tumulto na Índia que deixou 121 mortos

Os sobreviventes do tumulto durante uma cerimônia religiosa no norte da Índia descreveram nesta quarta-feira (3) o "caos" que provocou a morte de 121 pessoas.

GUWAHATI:

Inundações deixam seis mortos na Índia e em Bangladesh

Ao menos seis pessoas morreram nas inundações provocadas por chuvas torrenciais no nordeste da Índia e em Bangladesh, informaram as autoridades nesta quarta-feira (3) as autoridades locais.

DEIR EL BALAH:

Sarna e piolho se propagam nas crianças em Gaza

O filho de cinco anos de Wafaa Elwane passa as noites se coçando. Ele tem uma doença de pele, como muitas outras crianças no campo de deslocados de Deir el Balah, no centro da Faixa de Gaza, onde há uma superlotação de famílias.

PARIS:

Agricultores europeus temem ficar sem soja brasileira para o seu gado

Uma nova diretriz da União Europeia (UE) que proíbe a importação de alimentos cuja produção contribui para o desmatamento fez com que os agricultores europeus temessem ficar sem a soja brasileira que precisam para criar as suas vacas e porcos.

GENEBRA:

China lidera patentes sobre IA generativa

Os inventores da China apresentaram a grande maioria de pedidos internacionais de patentes para inovações que utilizam a Inteligência Artificial generativa, cujo número total no mundo se multiplicou por oito desde 2017, anunciou a ONU nesta quarta-feira (3).

EGHEZEE:

'Salve o Bambi': Bélgica faz campanha para resgatar cervos filhotes

O drone de Cedric Petit sobrevoa o campo de uma fazenda na Bélgica. De repente, um ponto branco na tela de controle sinaliza a presença de um pequeno cervo escondido na grama, que em breve será salvo de um destino macabro.

