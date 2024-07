A tenista tcheca Marketa Vondrousova, número 6 do mundo e atual campeã de Wimbledon, foi eliminada na primeira rodada do torneio londrino nesta terça-feira (2), pela jovem espanhola Jessica Bouzas (83ª), de 21 anos.

Bouzas fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e sete minutos.

A espanhola, que venceu um jogo na grama de Wimbledon pela primeira vez na carreira, vai enfrentar na próxima fase sua compatriota Cristina Bucsa (64ª), que bateu a romena Ana Bogdan (57ª).

Até esta terça-feira, a alemã Steffi Graf era a única campeã a cair na primeira rodada no ano seguinte, quando foi eliminada pela americana Lori McNeil em 1994.

Bouzas nunca havia vencido uma tenista do Top 40 e seu único jogo na grama nesta temporada foi uma derrota na primeira rodada do Challenger de Gaiba, na Itália, em meados de junho.

"Acho que é um dos dias mais importantes da minha vida e da minha carreira", comemorou a espanhola. "Ela [Vondrousova] é uma das melhores jogadoras do mundo, por isso joguei sem pressão. Simplesmente queria desfrutar o momento e jogar com liberdade".

Também nesta terça-feira, a tenista cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo e campeã de Wimbledon em 2022, se classificou para a segunda rodada do torneio com uma vitória tranquila sobre a romena Gabriela Ruse (152ª).

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 11 minutos.

Sua próxima adversária será a alemã Laura Siegemund (72ª), que bateu a ucraniana Kateryna Baindl (184ª) também em dois sets (6-4 e 6-1).

Outra das favoritas ao título, a americana Jessica Pegula (5ª) também não teve dificuldades para superar sua compatriota Ashlyn Krueger (75º), vencendo com parciais de 6-2 e 6-0.

