Os conservadores prometem baixar os impostos e os trabalhistas aumentar taxações específicas a determinados setores, sem que os trabalhadores sejam afetados, segundo os programas para as eleições legislativas de 4 de julho no Reino Unido.

Os dois partidos concordam com o desejo de reduzir a imigração e com a defesa da ortodoxia orçamentária.

Esses são os principais pontos dos programas dos dois grandes partidos britânicos, antes das eleições nais quais os trabalhistas partem como favoritos e com uma eventual vitória que colocaria fim a 14 anos de governos conservadores.

IMPOSTOS

O Partido Conservador no governo, do primeiro-ministro Rishi Sunak, quer reduzir os impostos, afirmando que esses bilhões de libras anuais que deixarão de entrar nos cofres públicos serão equilibrados com a redução da assistência social e a luta contra a evasão fiscal.

O Partido Trabalhista, de Keir Starmer, planeja aumentos de impostos para certos contribuintes, entre eles escolas particulares ou empresas do setor de hidrocarbonetos, mas promete não aumentá-los para os trabalhadores.

IMIGRAÇÃO

Sunak anunciou sua intenção de reduzir à metade a imigração e deportar em julho para Ruanda as pessoas que chegaram de forma irregular.

Apesar do Brexit, a imigração alcançou um recorde em 2022, principalmente de pessoas de fora da União Europeia, antes de cair um pouco em 2023.

Starmer também prometeu reduzir a imigração, sem dar números, comprometendo-se a eliminar o projeto conservador de fretar aviões como migrantes irregulares para Ruanda.

ENERGIA E MEIO AMBIENTE

Tanto conservadores como trabalhistas se comprometeram a fortalecer a capacidade de produção de energia renovável, em particular a eólica marinha.

Mas os conservadores também querem conceder novas autorizações de perfuração de hidrocarbonetos no Mar do Norte, enquanto os trabalhistas afirmam que não realizarão nenhuma concessão a mais.

Os trabalhistas querem criar a GB Energy, uma empresa de investimento público em energias limpas e fixar até 2030 a proibição de circular novos carros que funcionam com gasolina ou diesel (algo que Sunak havia programado até 2035).

SAÚDE

Para reorientar um sistema de saúde pública (NHS) com problemas, os conservadores prometem aumentar seu número de funcionários contratando 92.000 enfermeiros a mais e 28.000 médicos.

Os Trabalhistas, por sua vez, querem reduzir as intermináveis listas de espera do NHS com 40.000 consultas adicionais por semana ou até mesmo contratar 8.500 pessoas dedicadas à saúde mental.

JUVENTUDE

Tanto os trabalhistas como os conservadores querem contratar mais professores.

Os trabalhistas falam da criação de 3.000 creches, enquanto os conservadores querem subsidiar 30 horas por semana de atenção infantil para crianças a partir dos 9 meses de idade, quando os dois cônjuges trabalharem.

Os conservadores planejam restabelecer o serviço nacional obrigatório para os jovens de 18 anos (militar ou cívico), enquanto os trabalhistas querem dar o direito de voto aos jovens de 16 anos (frente aos 18 requeridos atualmente).

REFORM UK

O partido de extrema direita Reform UK, do eurófobo Nigel Farage, pode ser a surpresa e superar os conservadores na segunda colocação em porcentagem de votos, mas não em assentos.

Em seu programa eleitoral, o Reform UK inclui conter a imigração "que não seja essencial", a saída do Reino Unido da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH), abandonar a meta de neutralidade de carbono e acelerar a concessão de licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte.

ved-ode/zm/dd/aa