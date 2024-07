O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, elogiou nesta segunda-feira (1º) a Colômbia, que "tem uma de suas melhores gerações", e James Rodríguez, a quem já comandou, antes do duelo que as duas equipes farão valendo a primeira colocação do Grupo D da Copa América nesta terça-feira em Santa Clara, na Califórnia.

O técnico do Brasil, segundo colocado do grupo com 4 pontos, ressaltou que precisará da sua melhor versão para conseguir a vitória sobre a Colômbia, líder com 6 pontos, o que dá o prêmio duplo de evitar o Uruguai nas quartas de final.

Por isso, Dorival não levará em conta os cartões amarelos que alguns de seus jogadores acumulam, entre eles Vinicius Junior, para fazer parte do time titular desta terça-feira, no Estádio Levi's, em Santa Clara.

"Vamos entrar com melhor formação possível para essa partida, independente da situação de cada um, queremos fazer nosso melhor e conquistar o melhor resultado possível", destacou Dorival durante a coletiva de imprensa no estádio.

Vini, astro da seleção brasileira, os zagueiros Éder Militão e Wendell e o meio-campista Lucas Paquetá são os jogadores que correm risco de suspensão após receberem um cartão amarelo nos dois primeiros jogos.

Dorival não descartou voltar a mexer no time, como fez na vitória de sexta-feira por 4 a 1 sobre o Paraguai, ao colocar o jovem ponta Savinho no lugar de Raphinha.

"As mudanças vão depender da necessidade do jogo. Estamos estudando muito a seleção colombiana. É uma equipe excelente, muito regular", admitiu Dorival antes de elogiar a invencibilidade de 25 partidas do adversário desta terça.

Essa sequência "não é por acaso", destacou. "Acredito que seja uma das melhores gerações dos últimos anos do futebol colombiano, com jogadores atuando em grandes equipes do futebol mundial".

- Ajudar Vini Jr. -

Dorival destacou especialmente James Rodríguez, uma das sensações do torneio continental e que teve sob seu comando no São Paulo até ser designado para comandar a seleção canarinho em janeiro.

"Sempre foi um jogador de altíssimo nível que chamou a atenção pelas qualidades e capacidade técnica que possui. Realmente ele se sente tão bem com a camisa da seleção colombiana que isso impressiona em todos os aspectos", disse o técnico sobre a notável diferença de desempenho do meio-campista em relação aos seus clubes.

"James se sente muito bem e totalmente integrado a um grupo que o respeita, que o abraça e que faz com que ele se torne ainda mais importante", analisou.

Sentado ao lado do treinador, o goleiro Alisson também elogiou outro destaque da seleção colombiana, Luis Díaz, seu companheiro de Liverpool.

"Lucho é um craque, uma grandíssima pessoa e um excelente jogador", descreveu. "Acredito na força do coletivo, não é só um jogador que será responsável por neutralizá-lo, mas o trabalho em equipe. Temos de neutralizar uma seleção muito forte, que está num momento bom, de confiança", acrescentou.

"Mas também acreditamos no nosso trabalho e estamos no caminho certo", garantiu ele.

Sobre Vinicius Jr., que deu uma injeção de moral ao Brasil com uma dobradinha contra o Paraguai, Allison disse que espera ajudá-lo a obter mais uma vitória no caminho rumo à Bola de Ouro.

"Todos esperamos muito de Vini. Sabemos de sua capacidade, da temporada que fez e sabemos que ele é digno de ser premiado como melhor jogador do mundo", afirmou. "Se as atuações da seleção e o título da Copa América colaborarem para isso, ficaremos muito felizes", concluiu.

