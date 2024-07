Kylian Mbappé teve "duas caras" na vitória da França sobre a Bélgica por 1 a 0 nesta segunda-feira (1º), nas oitavas de final da Eurocopa. Por um lado, a satisfação de avançar no torneio continental; por outro, a frustração de um atacante que errou mais do que acertou.

Com a vitória, os 'Bleus' definitivamente podem virar a página da derrota nas oitavas da Euro em 2021 para a Suíça, um jogo especialmente doloroso para Mbappé, que na disputa de pênaltis perdeu a cobrança que selou a derrota francesa.

Contra a Bélgica, no entanto, o atacante não teve o papel decisivo que se exige de um dos melhores jogadores do mundo.

A França venceu com um pouco de sorte graças às defesas do goleiro Mike Maignan e um gol de Randal Kolo Muandi (85') em um chute que desviou no zagueiro belga Jan Vertonghen antes de entrar.

Desde os problemas físicos na concentração da seleção até a fratura no nariz na estreia contra a Suíça, Mbappé não vem tendo uma Euro fácil.

A sensação é de que o astro está adormecido na Alemanha, apesar de ter marcado contra a Polônia (de pênalti).

- A um gol de Platini -

Mbappé parece não estar no seu melhor momento de confiança, e isso se repetiu contra a Bélgica.

Talvez incomodado com a máscara que teve que usar após a fratura no nariz, o camisa 10 francês foi impreciso nas poucas vezes em que apareceu no jogo.

Quando faltavam poucos minutos para o intervalo, originou uma das oportunidades mais claras da França, que o meio-campista Aurélien Tchouaméni não aproveitou.

Um bom cruzamento do lateral Jules Koundé no início do segundo tempo deixou Mbappé em boa posição para finalizar, mas seu chute saiu mascado.

Em outra jogada de Koundé, eleito o melhor jogador da partida, Mbappé teve mais uma boa oportunidade, mas bateu por cima do gol.

Depois de passar mais uma vez em branco, o atacante terá pelo menos a vitória dos 'Bleus' para comemorar até as quartas de final.

No próximo jogo, Mbappé poderá bater um recorde relevante: os 14 gols de Michel Platini em fases finais de grandes torneios internacionais.

jr/lve/eb/pm/cb/aam