Os Estados Unidos não esperam nenhuma "mudança fundamental" no Irã, independentemente de quem vencer o segundo turno das eleições presidenciais, e não consideram que o primeiro turno foi realizado de maneira livre e justa, informou nesta segunda-feira (1º) o Departamento de Estado.

O candidato reformista Masud Pezeshkian e o ultraconservador Said Jalili disputarão a presidência do Irã em 5 de julho, após liderar os resultados do primeiro turno, marcados pela participação mais baixa desde a revolução islâmica de 1979.

"Estas eleições no Irã não são livres nem justas", declarou a jornalistas o porta-voz do Departamento do Estado, Vedant Patel.

"Não temos nenhuma expectativa que estas eleições, independentemente de qual seja o resultado, conduzam a uma mudança fundamental na liderança do Irã ou façam com que o regime iraniano respeite mais os direitos humanos e outorgue mais dignidade e seus cidadãos", declarou.

Patel também colocou em dúvida os números oficiais de participação, já baixas por si só.

"Inclusive, os números oficiais do governo iraniano sobre a participação, como a maioria das outras coisas relacionadas ao regime iraniano, não são confiáveis", declarou.

As autoridades iranianas garantem que mais de 40% dos 61 milhões de eleitores participaram da eleição, e que mais de um milhão de votos foram anulados.

A eleições estava prevista para 2025, mas foi adiantada devido à morte do presidente ultraconservador Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero em 19 de maio.

