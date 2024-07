Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas contra um mexicano e dois chineses acusados de lavagem de dinheiro para o cartel mexicano de Sinaloa, informou o Departamento do Tesouro nesta segunda-feira (1º).

"Esta ação foi estreitamente coordenada com o governo do México", afirmou em comunicado.

Um dos sancionados, Diego Acosta Ovalle, residente no México, "ajudou o cartel de Sinaloa escondendo e recolhendo os lucros do tráfico de drogas, antes de entregá-los aos parceiros do cartel", informou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), dependente deste departamento.

"Os parceiros do cartel de Sinaloa trabalharam com Tong Peiji e He Jiaxuan", radicados na China e membros de uma organização de lavagem de dinheiro com sede nos Estados Unidos que lavou os lucros do cartel de Sinaloa, acrescentou.

A Ofac afirma que as pessoas que trabalham para estas organizações chinesas de lavagem de dinheiro recuperam a maior parte do dinheiro gerado pelas vendas de drogas nos Estados Unidos e tentam enviá-lo para o exterior, muitas vezes para o México, que fornece dólares americanos aos criminosos chineses que tentam fugir dos controles cambiais.

"Combater a ameaça representada pelas organizações de lavagem de dinheiro na China é uma prioridade fundamental do Departamento do Tesouro, e hoje tomamos medidas para cortar os fluxos financeiros dos principais lavadores de dinheiro que conduzem o tráfico de fentanil e outras drogas ilícitas para os Estados Unidos", declarou o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, citado no comunicado.

Em novembro de 2023, o presidente americano, Joe Biden, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, anunciaram a retomada da cooperação bilateral entre os Estados Unidos e a China para combater o produção e o tráfico de drogas, incluindo drogas sintéticas como o fentanil.

Como resultado das sanções, todos os bens e participações em bens dos sancionados que estão nos Estados Unidos ou que estão sob poder ou controle dos americanos são bloqueados.

